Вест Хэм – Челси обзор матча (01.07.2020) Дата публикации: 02-07-2020 00:24

Предлагаем вашему вниманию ⚽ обзор матча онлайн на русском языке Вест Хэм – Челси, который состоялся ✅ 1 июля 2020 года, в рамках турнира: Англия. Премьер Лига 2019/20, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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