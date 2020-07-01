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Болонья – Кальяри обзор матча (01.07.2020)

Дата публикации: 01-07-2020 22:45

Болонья – Кальяри

Предлагаем вашему вниманию ⚽ обзор матча онлайн на русском языке Болонья – Кальяри, который состоялся  1 июля 2020 года, в рамках турнира: Италия.Серия А, 28-й турДля тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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