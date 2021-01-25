Бенфика - Насьонал 25.01.2021 обзор матча
Дата публикации: 25-01-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бенфика - Насьонал, который состоялся 25 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Бенфика - Насьонал 25.01.2021 прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 25 января 2021, Понедельник. 20:00 МСК. Примейра, 15-й тур Главный судья: Руй Мануэл Гомеш...
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