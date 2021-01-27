Эвертон - Лестер Сити 27.01.2021 обзор матча Дата публикации: 28-01-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Эвертон - Лестер Сити, который состоялся 27 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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