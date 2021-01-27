Ювентус - СПАЛ 27.01.2021 обзор матча
Дата публикации: 28-01-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ювентус - СПАЛ, который состоялся 27 января 2021 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Ювентус - СПАЛ 27.01.2021 прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507 27 января 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/4 Финала Главный судья: Ивано Пеццуто...
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507 27 января 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/4 Финала Главный судья: Ивано Пеццуто...
Сассуоло - СПАЛ запись матча 14.01.2021
14 января 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
14 января 2021
Футбол - Кубок Италии 2020/21...
Сассуоло - СПАЛ 14.01.2021 обзор матча
Футбол | Кубок Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Кубок Италии 2020/21 | Видео...
СПАЛ - Ювентус смотреть онлайн 22.02.2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...
Ювентус - СПАЛ обзор матча (24.11.2018)
24 ноября 2018 | Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 13-й тур...
24 ноября 2018 | Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 13-й тур...