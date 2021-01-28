Навалькарнеро - Гранада 28.01.2021 обзор матча Дата публикации: 29-01-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Навалькарнеро - Гранада, который состоялся 28 января 2021 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Навалькарнеро - Гранада 28.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Мариано Гонсалес (Навалькарнеро, Испания), вместимость: 1750 28 января 2021, Четверг. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала... Стадион: Мунисипаль Мариано Гонсалес (Навалькарнеро, Испания), вместимость: 1750 28 января 2021, Четверг. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала...

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