Монпелье - Ланс 30.01.2021 обзор матча Дата публикации: 30-01-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Монпелье - Ланс, который состоялся 30 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Монпелье - Ланс 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 30 января 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Амаури Делеру... Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 30 января 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Амаури Делеру...