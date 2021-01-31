Кротоне - Дженоа 31.01.2021 обзор матча Дата публикации: 31-01-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Кротоне - Дженоа, который состоялся 31 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Дженоа - Кротоне 20.09.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...

Кротоне - Дженоа смотреть онлайн 19.11.2017

Футбол | Итальянская Серия А 2017/18 | 13-й тур

Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча ... Футбол | Итальянская Серия А 2017/18 | 13-й турСмотреть онлайн прямую видео трансляцию матча ...

Кротоне - Дженоа обзор матча (19.11.2017)

19 ноября 2017 | Футбол | Итальянская Серия А 2017/18 | 13-й тур... 19 ноября 2017 | Футбол | Итальянская Серия А 2017/18 | 13-й тур...

Кротоне - Дженоа 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Пьеро Джакомелли... Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Пьеро Джакомелли...