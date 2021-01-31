Наполи - Парма 31.01.2021 обзор матча
Дата публикации: 31-01-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Наполи - Парма, который состоялся 31 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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