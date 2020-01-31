Кёльн - Арминия 31.01.2021 обзор матча Дата публикации: 31-01-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Кёльн - Арминия, который состоялся 31 января 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 19-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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