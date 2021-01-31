Лилль - Дижон 31.01.2021 обзор матча Дата публикации: 31-01-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лилль - Дижон, который состоялся 31 января 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Лилль - Дижон 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186 31 января 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Жереми... Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186 31 января 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Жереми...