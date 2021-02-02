Киль Хольштайн - Дармштадт 02.02.2021 обзор матча Дата публикации: 02-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Киль Хольштайн - Дармштадт, который состоялся 2 февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Киль Хольштайн - Дармштадт смотреть онлайн 02.02.2021

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386 2 Февраля 2021, Вторник. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 Финала Главный судья: Сёрен... Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386 2 Февраля 2021, Вторник. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 Финала Главный судья: Сёрен...

Штутгарт - Дармштадт обзор матча (01.11.2015)

01 ноября 2015 | Чемпионат Германии 2015/2016 ... 01 ноября 2015 | Чемпионат Германии 2015/2016 ...

Дармштадт - Майнц обзор матча (02.10.2015)

02 октября 2015 | Чемпионат Германии 2015/2016 ... 02 октября 2015 | Чемпионат Германии 2015/2016 ...

Оснабрюк - Хольштайн Киль видео обзор 21.06.2020

21 июня 2020 | Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур... 21 июня 2020 | Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур...