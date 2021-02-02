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Вердер - Гройтер Фюрт 02.02.2021 обзор матча

Дата публикации: 03-02-2021

Вердер - Гройтер Фюртобзор 02.02.2021 Кубок Германии

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Вердер - Гройтер Фюрт, который состоялся 2 февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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