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Севилья - Хетафе 06.02.2021 обзор матча

Дата публикации: 07-02-2021

Севилья - Хетафе обзор 06.02.2021 Ла Лига

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Севилья - Хетафе, который состоялся 6 февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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