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Шеффилд Юнайтед - Челси 07.02.2021 обзор матча

Дата публикации: 08-02-2021

Шеффилд Юнайтед - Челси обзор 07.02.2021 АПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Шеффилд Юнайтед - Челси, который состоялся 7 февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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