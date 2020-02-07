Осасуна - Эйбар 07.02.2021 обзор матча Дата публикации: 07-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Осасуна - Эйбар, который состоялся 7 февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Осасуна – Эйбар обзор матча (13.03.2017)

13 марта 2017 | Чемпионат Испании 2016/17 | 27-й тур... 13 марта 2017 | Чемпионат Испании 2016/17 | 27-й тур...

Эйбар - Осасуна обзор матча (17.10.2016)

17 октября 2016 | Чемпионат Испании 2016/17 | Примера... 17 октября 2016 | Чемпионат Испании 2016/17 | Примера...

Осасуна - Эйбар смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 7 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 22-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа... Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 7 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 22-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа...

Эйбар - Осасуна 18.10.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2020/21 | Видео...