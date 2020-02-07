Осасуна - Эйбар 07.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 07-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Осасуна - Эйбар, который состоялся 7 февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Осасуна – Эйбар обзор матча (13.03.2017)
13 марта 2017 | Чемпионат Испании 2016/17 | 27-й тур...
13 марта 2017 | Чемпионат Испании 2016/17 | 27-й тур...
Эйбар - Осасуна обзор матча (17.10.2016)
17 октября 2016 | Чемпионат Испании 2016/17 | Примера...
17 октября 2016 | Чемпионат Испании 2016/17 | Примера...
Осасуна - Эйбар смотреть онлайн 07.02.2021
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 7 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 22-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа...
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 7 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 22-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа...
Эйбар - Осасуна 18.10.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2020/21 | Видео...
Осасуна – Эйбар смотреть онлайн 13.03.2017
Футбол | Чемпионат Испании 2016/17 | 27-й тур
Смотреть онлайн прямую...
Футбол | Чемпионат Испании 2016/17 | 27-й тур
Смотреть онлайн прямую...