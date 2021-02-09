Бёрнли - Борнмут 09.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 09-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бёрнли - Борнмут, который состоялся 9 февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Бернли - Борнмут смотреть онлайн 22.02.2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 27-тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию...
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 27-тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию...
Борнмут собирается построить новый стадион к сезону-2020/21
Английский «Борнмут» обнародовал информацию о планах возведения новой арены к сезону 2020/2021, о чём сообщил BBC Sport, ссылаясь на...
Английский «Борнмут» обнародовал информацию о планах возведения новой арены к сезону 2020/2021, о чём сообщил BBC Sport, ссылаясь на...
Борнмут - Кроули Таун запись матча 26.01.2021
26 января 2021
Футбол - Кубок Англии 2020/21...
26 января 2021
Футбол - Кубок Англии 2020/21...
Фулхэм - Бёрнли запись матча 24.01.2021
24 января 2021
Футбол - Кубок Англии 2020/21...
24 января 2021
Футбол - Кубок Англии 2020/21...
Бернли - Борнмут обзор матча (22.02.2020)
22 февраля 2020 | Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 27-тур...
22 февраля 2020 | Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 27-тур...