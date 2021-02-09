Жил Висенте - Спортинг 09.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 10-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Жил Висенте - Спортинг, который состоялся 9 февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 18-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Спортинг - Риу Аве запись матча 15.01.2021
15 января 2021
Футбол - Чемпионат...
15 января 2021
Футбол - Чемпионат...
Спортинг - Брага запись матча 02.01.2021
2 января 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
2 января 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
Насьонал - Спортинг запись матча 08.01.2021
8 января 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
8 января 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
Боавишта - Спортинг запись матча 26.01.2021
26 января 2021
Футбол - Чемпионат...
26 января 2021
Футбол - Чемпионат...
Жил Висенте - Спортинг смотреть онлайн 10.02.2021
Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374 10 Февраля 2021, Среда. 00:00 МСК. Примейра, 18-й тур Главный судья: Нуну...
Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374 10 Февраля 2021, Среда. 00:00 МСК. Примейра, 18-й тур Главный судья: Нуну...