Аталанта - Наполи 10.02.2021 обзор матча Дата публикации: 11-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Аталанта - Наполи, который состоялся 10 февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2020/21, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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