Реймс - Ланс 13.02.2021 обзор матча Дата публикации: 14-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Реймс - Ланс, который состоялся 13 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Реймс - Ланс смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684 13 Февраля 2021, Суббота. 21:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье... Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684 13 Февраля 2021, Суббота. 21:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье...

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Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 8 ноября 2020, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 10-й тур Главный судья: Томас... Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 8 ноября 2020, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 10-й тур Главный судья: Томас...