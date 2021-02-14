Лилль - Брест 14.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 14-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лилль - Брест, который состоялся 14 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Лилль - Брест 14.02.2021 прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186 14 Февраля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Бастьен...
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186 14 Февраля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Бастьен...