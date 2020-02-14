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Бордо - Марсель 14.02.2021 обзор матча

Дата публикации: 15-02-2021

Бордо - Марсель обзор 14.02.2021 ФПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бордо - Марсель, который состоялся 14 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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