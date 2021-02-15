  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Верона - Парма 15.02.2021 обзор матча

Дата публикации: 16-02-2021

Верона - Парма обзор 15.02.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Верона - Парма, который состоялся 15 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Парма - Верона 04.10.2020 обзор матча
    Парма - Верона 04.10.2020 обзор матча
      Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
  • Верона - Парма 15.02.2021 прямая трансляция
    Верона - Парма 15.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211 15 Февраля 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 22-й тур Главный судья: Лука...
  • Верона – Парма обзор матча (01.07.2020)
    Верона – Парма обзор матча (01.07.2020)
      1 июля 2020 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур...
  • Парма - Верона запись матча 04.10.2020
    Парма - Верона запись матча 04.10.2020
    4 октября 2020
    Футбол - ...
  • Верона - Торино обзор матча (13.09.2015)
    Верона - Торино обзор матча (13.09.2015)
    13 сентября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016 ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close