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Бёрнли - Фулхэм 17.02.2021 обзор матча

Дата публикации: 17-02-2021

Бёрнли - Фулхэм обзор 17.02.2021 АПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бёрнли - Фулхэм, который состоялся 17 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/21, 17-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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