Мольде - Хоффенхайм 18.02.2021 обзор матча Дата публикации: 19-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Мольде - Хоффенхайм, который состоялся 18 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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