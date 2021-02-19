Бетис - Хетафе 19.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 20-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бетис - Хетафе, который состоялся 19 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Хетафе - Бетис обзор матча (06.10.2013)
06 октября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 08-й тур...
06 октября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 08-й тур...
Бетис - Хетафе обзор матча (08.03.2014)
08 марта 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 27-й тур...
08 марта 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 27-й тур...
Смотреть онлайн Хетафе – Бетис прямая трансляция
Футбол | Чемпионат Испании | 6-й тур Смотреть онлайн Хетафе – Бетис | Прямая видео трансляция матча Начало 26.09.2011 в 23:00 ...
Футбол | Чемпионат Испании | 6-й тур Смотреть онлайн Хетафе – Бетис | Прямая видео трансляция матча Начало 26.09.2011 в 23:00 ...
Бетис - Хетафе обзор матча (15.05.2016)
15 мая 2016 | Чемпионат Испании 2015/2016...
15 мая 2016 | Чемпионат Испании 2015/2016...
Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2011-12 / 6-й тур / Хетафе – Бетис
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 1.41,31 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Дудь...
Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 1.41,31 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Дудь...