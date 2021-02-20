Валенсия - Сельта 20.02.2021 обзор матча Дата публикации: 20-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Валенсия - Сельта, который состоялся 20 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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