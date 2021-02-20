Спортинг - Портимоненсе 20.02.2021 обзор матча Дата публикации: 21-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Спортинг - Портимоненсе, который состоялся 20 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Спортинг - Портимоненсе 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044 20 Февраля 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 20-й тур Главный судья: Руй Мануэл... Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044 20 Февраля 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 20-й тур Главный судья: Руй Мануэл...