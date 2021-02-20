Динамо Москва - Спартак Москва 20.02.2021 обзор матча Дата публикации: 20-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Динамо Москва - Спартак Москва, который состоялся 20 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Кубок России 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Шинник - Спартак Москва обзор матча (30.10.2013)

30 октября 2013 | Кубок России 2013/14 | 1/16 финала... 30 октября 2013 | Кубок России 2013/14 | 1/16 финала...

Спартак Москва - Тосно обзор матча (12.03.2014)

12 марта 2014 | Кубок России 2013/14 | 1/8 финала... 12 марта 2014 | Кубок России 2013/14 | 1/8 финала...

Спартак Москва - Локомотив обзор матча (03.11.2013)

03 ноября 2013 | Чемпионат России 2013/14 | 15-й тур... 03 ноября 2013 | Чемпионат России 2013/14 | 15-й тур...

ЦСКА - Спартак Москва обзор матча (23.11.2013)

23 ноября 2013 | Чемпионат России 2013/14 | 17-й тур... 23 ноября 2013 | Чемпионат России 2013/14 | 17-й тур...