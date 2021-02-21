Ингулец - Ворскла 21.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 21-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ингулец - Ворскла, который состоялся 21 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Ингулец - Ворскла 21.02.2021 прямая трансляция
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 21 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 15-й тур...
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 21 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 15-й тур...
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