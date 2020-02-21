Уэска - Гранада 21.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 21-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Уэска - Гранада, который состоялся 21 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Уэска - Гранада 21.02.2021 прямая трансляция
Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500 21 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Сесар Сото Градо...
Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500 21 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Сесар Сото Градо...
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