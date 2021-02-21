Аугсбург - Байер 21.02.2021 обзор матча Дата публикации: 21-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Аугсбург - Байер, который состоялся 21 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Лейпциг - Аугсбург (12.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

12 Февраля 2021

Футбол - Немецкая... 12 Февраля 2021Футбол - Немецкая...

Байер - Аугсбург смотреть онлайн 23.02.2020

Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 23-й тур

Смотреть онлайн прямую... Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 23-й турСмотреть онлайн прямую...

Аугсбург - Вольфсбург (06.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

6 Февраля 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 6 Февраля 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Байер - Аугсбург запись матча 26.10.2020

26 октября 2020

Футбол - ... 26 октября 2020Футбол - ...