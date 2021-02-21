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Герта - РБ Лейпциг 21.02.2021 обзор матча

Дата публикации: 21-02-2021

Герта - РБ Лейпциг обзор 21.02.2021 Бундеслига

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Герта - РБ Лейпциг, который состоялся 21 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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