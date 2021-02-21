Хоффенхайм - Вердер 21.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 21-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Хоффенхайм - Вердер, который состоялся 21 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Хоффенхайм - Вердер (21.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
21 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...
21 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...
Хоффенхайм - Вердер 21.02.2021 прямая трансляция
Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164 21 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 22-й тур Главный судья:...
Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164 21 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 22-й тур Главный судья:...
Вердер – Хоффенхайм смотреть онлайн 13.01.2018
Футбол | Немецкая Бундеслига 2017/18 | 18-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...
Футбол | Немецкая Бундеслига 2017/18 | 18-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...
Вердер - Хоффенхайм смотреть онлайн 26.01.2020
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 19-й тур
Смотреть онлайн прямую...
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 19-й тур
Смотреть онлайн прямую...
Боруссия Д - Хоффенхайм (13.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
13 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...
13 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...