Хоффенхайм - Вердер 21.02.2021 обзор матча Дата публикации: 21-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Хоффенхайм - Вердер, который состоялся 21 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Хоффенхайм - Вердер 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164 21 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 22-й тур Главный судья:... Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164 21 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 22-й тур Главный судья:...

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