Ювентус - Кротоне 22.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 23-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ювентус - Кротоне, который состоялся 22 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Ювентус - Кротоне (22.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
22 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Италии...
22 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Италии...
Кротоне - Ювентус 17.10.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Кротоне - Сассуоло (14.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
14 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Италии...
14 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Италии...
Милан - Кротоне (07.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
7 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
7 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Интер - Кротоне 03.01.2021 обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...