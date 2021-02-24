Боруссия М - Манчестер Сити 24.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 25-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Боруссия М - Манчестер Сити, который состоялся 24 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Боруссия М - Манчестер Сити (24.02.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
24 Февраля 2020
Футбол - Лига Чемпионов...
24 Февраля 2020
Футбол - Лига Чемпионов...
Боруссия М - Манчестер Сити обзор матча (30.09.2015)
30 сентября 2015 | Лига Чемпионов 2015/2016 ...
30 сентября 2015 | Лига Чемпионов 2015/2016 ...
Смотреть онлайн Лига Чемпионов 2012/13: Манчестер Сити – Боруссия Д прямая трансляция
Футбол | Лига Чемпионов | Групповой этап | 2й тур Смотреть онлайн Манчестер Сити – Боруссия Д | Прямая видео трансляция матча Начало 03.10.2012...
Футбол | Лига Чемпионов | Групповой этап | 2й тур Смотреть онлайн Манчестер Сити – Боруссия Д | Прямая видео трансляция матча Начало 03.10.2012...
Смотреть онлайн Лига Чемпионов 2012/13: Боруссия Д – Манчестер Сити прямая трансляция
Футбол | Лига Чемпионов 2012/13 | 6-й тур Смотреть онлайн Боруссия Д – Манчестер Сити | Прямая видео трансляция матча Начало 04.12.2012 в 23:45...
Футбол | Лига Чемпионов 2012/13 | 6-й тур Смотреть онлайн Боруссия Д – Манчестер Сити | Прямая видео трансляция матча Начало 04.12.2012 в 23:45...
«Манчестер Сити» допустили в Лигу Чемпионов
Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию «Манчестер Сити» по поводу решения УЕФА. В феврале УЕФА обвинил клуб в ряде серьёзных...
Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию «Манчестер Сити» по поводу решения УЕФА. В феврале УЕФА обвинил клуб в ряде серьёзных...