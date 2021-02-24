Тоттенхэм - Вольфсберг 24.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 24-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Тоттенхэм - Вольфсберг, который состоялся 24 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Тоттенхэм - Вольфсберг 24.02.2021 прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062 24 Февраля 2021, Среда. 20:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья: Тобиас...
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062 24 Февраля 2021, Среда. 20:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья: Тобиас...