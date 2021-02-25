Хоффенхайм - Мольде 25.02.2021 обзор матча Дата публикации: 25-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Хоффенхайм - Мольде, который состоялся 25 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Мольде - Хоффенхайм 18.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000 18 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный... Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000 18 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный...

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