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ПСВ Эйндховен - Олимпиакос 25.02.2021 обзор матча

Дата публикации: 26-02-2021

ПСВ Эйндховен - Олимпиакос обзор 25.02.2021 Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке ПСВ Эйндховен - Олимпиакос, который состоялся 25 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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    Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119 25 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч Главный...
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