Байер - Янг Бойз 25.02.2021 обзор матча Дата публикации: 26-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Байер - Янг Бойз, который состоялся 25 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Байер - Янг Бойз 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210 25 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч Главный... Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210 25 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч Главный...

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