Лестер - Славия 25.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 26-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лестер - Славия, который состоялся 25 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Лестер - Славия 25.02.2021 прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262 25 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч...
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