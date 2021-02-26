Ренн - Ницца 26.02.2021 обзор матча Дата публикации: 27-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ренн - Ницца, который состоялся 26 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Ренн - Ницца 26.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127 26 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 27-й тур Главный судья: Йоан Амель (Франция)... Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127 26 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 27-й тур Главный судья: Йоан Амель (Франция)...

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