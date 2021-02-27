Бордо - Метц 27.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 27-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бордо - Метц, который состоялся 27 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Метц - Бордо 06.01.2021 прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304 6 января 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Антони Готье...
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304 6 января 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Антони Готье...
Лион - Метц запись матча 17.01.2021
17 января 2021
Футбол - Чемпионат Франции...
17 января 2021
Футбол - Чемпионат Франции...
Бордо - Марсель (14.02.2021) | Чемпионат Франции 2020/21
14 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Франции...
14 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Франции...
Бордо - Лилль (03.02.2021) | Чемпионат Франции 2020/21
3 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат Франции...
3 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат Франции...
Лилль - Бордо обзор матча (23.08.2015)
23 августа 2015 | Чемпионат Франции 2015/2016 ...
23 августа 2015 | Чемпионат Франции 2015/2016 ...