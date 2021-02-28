Краснодар - Урал 28.02.2021 обзор матча Дата публикации: 28-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Краснодар - Урал, который состоялся 28 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Краснодар - Урал (28.02.2021) | Чемпионат России 2020/21

28 Февраля 2021

Футбол - Чемпионат России... 28 Февраля 2021Футбол - Чемпионат России...

Краснодар - Урал обзор матча (08.03.2014)

08 марта 2014 | Чемпионат России 2013/14 | 20 тур... 08 марта 2014 | Чемпионат России 2013/14 | 20 тур...

Урал - Краснодар Советов обзор матча (21.09.2015)

21 сентября 2015 | Чемпионат России 2015/2016 ... 21 сентября 2015 | Чемпионат России 2015/2016 ...

Краснодар - Урал обзор матча (20.11.2016)

20 ноября 2016 | Чемпионат России 2016/17 | Премьер Лига... 20 ноября 2016 | Чемпионат России 2016/17 | Премьер Лига...