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Сампдория - Аталанта 28.02.2021 обзор матча

Дата публикации: 28-02-2021

Сампдория - Аталанта обзор 28.02.2021 Серия А

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Сампдория - Аталанта, который состоялся 28 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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