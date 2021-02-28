Кротоне - Кальяри 28.02.2021 обзор матча Дата публикации: 28-02-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Кротоне - Кальяри, который состоялся 28 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Кротоне - Кальяри 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631 28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 24-й тур Главный судья: Микаэль Фаббри... Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631 28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 24-й тур Главный судья: Микаэль Фаббри...

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