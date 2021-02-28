Унион - Хоффенхайм 28.02.2021 обзор матча
Дата публикации: 28-02-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Унион - Хоффенхайм, который состоялся 28 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Фрайбург - Унион (20.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
20 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...
20 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...
Унион - Шальке (13.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
13 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...
13 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...
Майнц - Унион (06.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
6 Февраля 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
6 Февраля 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
Хоффенхайм - Унион 02.11.2020 обзор матча
Футбол | Немецкая Бундеслига 2020/21 | Видео...
Футбол | Немецкая Бундеслига 2020/21 | Видео...
Хоффенхайм - Унион видео обзор 20.06.2020
20 июня 2020 | Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур...
20 июня 2020 | Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур...