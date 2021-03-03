Динамо Киев - Колос 03.03.2021 обзор матча Дата публикации: 03-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Динамо Киев - Колос, который состоялся 3 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Динамо Киев - Колос 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 3 Марта 2021, Среда. 18:00 МСК. Кубок Украины, 1/4 Финала Главный судья: Денис Шурман... Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 3 Марта 2021, Среда. 18:00 МСК. Кубок Украины, 1/4 Финала Главный судья: Денис Шурман...

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