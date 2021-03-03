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Барселона - Севилья 03.03.2021 обзор матча

Дата публикации: 04-03-2021

Барселона - Севилья обзор 03.03.2021 Кубок Испании

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Барселона - Севилья, который состоялся 3 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2020/21, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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