РБ Лейпциг - Вольфсбург 03.03.2021 обзор матча Дата публикации: 04-03-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке РБ Лейпциг - Вольфсбург, который состоялся 3 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/4 Финала Главный... Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/4 Финала Главный...

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